В результате российской атаки загорелось газовое хранилище

В результате обстрела семья погибла под завалами разрушенного дома.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 5 октября российские войска нанесли удар по Львову и Львовской области, что привело к пожару на одном из газовых хранилищ. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По информации прокуратуры, вражеские удары попали в промышленные и энергетические объекты региона. Повреждения получили склады, производственные помещения, гаражи, станция технического обслуживания и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, на одном из газовых хранилищ во Львовской области вспыхнул пожар.

Кроме того, в результате вражеского удара по селу Лапаевка был разрушен жилой дом. Под завалами погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.