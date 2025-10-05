В результаті російської атаки загорілося газове сховище

Унаслідок обстрілу сім’я загинула під завалами зруйнованого будинку.

У ніч на 5 жовтня російські війська завдали удару по Львову та Львівській області, що спричинило пожежу на одному з газових сховищ. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За інформацією прокуратури, ворожі удари влучили в промислові та енергетичні об’єкти регіону. Пошкоджень зазнали склади, виробничі приміщення, гаражі, станція технічного обслуговування та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, на одному з газових сховищ у Львівській області спалахнула пожежа.

Крім того, внаслідок ворожого удару по селу Лапаївка було зруйновано житловий будинок. Під завалами загинула сім’я з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчинка.

