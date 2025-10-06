Практика судов
  1. В Украине

Как рассчитать минимальное налоговое обязательство, если земля находится в собственности менее года: разъяснение

07:18, 6 октября 2025
Даже в случае владения землей менее года минимальное налоговое обязательство рассчитывается за полный год и не может быть меньше установленной суммы.
Как рассчитать минимальное налоговое обязательство, если земля находится в собственности менее года: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговики разъяснили, как определяется сумма минимального налогового обязательства (МНО) для земельных участков, которые находились в собственности или пользовании налогоплательщика менее года, начиная с 2024 года.

Как сообщает Главное управление ГНС в Закарпатской области, порядок определения МНО установлен пунктом 74 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

Основные положения

В период с 1 января 2024 года и до завершения или отмены военного положения сумма МНО не может быть меньше чем:

  • 700 грн с 1 гектара — для обычных земельных участков;
  • 1400 грн с 1 гектара — для земель, где доля пашни составляет не менее 50%.

Эти нормы действуют независимо от того, сколько месяцев в течение года земельный участок находился в собственности или пользовании налогоплательщика. То есть даже если земля была приобретена или арендована, например, в середине года, МНО рассчитывается за полный год и не может быть меньше указанных сумм.

Исключения

Положение пункта 74 не применяется к земельным участкам, расположенным на территориях возможных боевых действий или временно оккупированных РФ, которые входят в Перечень территорий, утвержденный в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва