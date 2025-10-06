Как рассчитать минимальное налоговое обязательство, если земля находится в собственности менее года: разъяснение

Даже в случае владения землей менее года минимальное налоговое обязательство рассчитывается за полный год и не может быть меньше установленной суммы.

Налоговики разъяснили, как определяется сумма минимального налогового обязательства (МНО) для земельных участков, которые находились в собственности или пользовании налогоплательщика менее года, начиная с 2024 года.

Как сообщает Главное управление ГНС в Закарпатской области, порядок определения МНО установлен пунктом 74 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

Основные положения

В период с 1 января 2024 года и до завершения или отмены военного положения сумма МНО не может быть меньше чем:

700 грн с 1 гектара — для обычных земельных участков;

1400 грн с 1 гектара — для земель, где доля пашни составляет не менее 50%.

Эти нормы действуют независимо от того, сколько месяцев в течение года земельный участок находился в собственности или пользовании налогоплательщика. То есть даже если земля была приобретена или арендована, например, в середине года, МНО рассчитывается за полный год и не может быть меньше указанных сумм.

Исключения

Положение пункта 74 не применяется к земельным участкам, расположенным на территориях возможных боевых действий или временно оккупированных РФ, которые входят в Перечень территорий, утвержденный в соответствии с действующим законодательством.

