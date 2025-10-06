Практика судів
Як розрахувати мінімальне податкове зобов’язання, якщо земля у власності менше року: роз’яснення

07:18, 6 жовтня 2025
Навіть у разі володіння землею менше року мінімальне податкове зобов’язання розраховується за повний рік і не може бути меншим за встановлену суму.
Податківці роз’яснили, як визначається сума мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для земельних ділянок, які перебували у власності або користуванні платника податків менше року, починаючи з 2024 року.

Як повідомляє Головне управління ДПС у Закарпатській області, порядок визначення МПЗ встановлено пунктом 74 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Основні положення

У період з 1 січня 2024 року і до завершення або скасування воєнного стану сума МПЗ не може бути меншою ніж:

  • 700 грн з 1 гектара — для звичайних земельних ділянок;
  • 1400 грн з 1 гектара — для земель, де частка ріллі становить не менше 50%.

Ці норми діють незалежно від того, скільки місяців протягом року земельна ділянка перебувала у власності чи користуванні платника податків. Тобто навіть якщо земля була придбана або орендована, наприклад, у середині року, МПЗ розраховується за повний рік і не може бути менше зазначених сум.

Винятки

Положення пункту 74 не застосовуються до земельних ділянок, розташованих на територіях можливих бойових дій або тимчасово окупованих РФ, які входять до Переліку територій, затвердженого відповідно до чинного законодавства.

