В Житомирской области депутат обещал «решить вопрос» со следствием за 20 тысяч долларов

Депутату поселкового совета сообщено о подозрении в вымогательстве взятки за помощь в закрытии уголовного производства.

В Житомирской области депутат поселкового совета требовал 20 тысяч долларов у представителя подрядной организации за «решение вопроса» в уголовном производстве. Об этом сообщила областная прокуратура.

В частности, 51-летний депутат Черняховского поселкового совета, председатель одной из постоянных комиссий совета, узнал о расследовании в отношении должностных лиц отдела образования и подрядной организации, которые строили спортивные площадки на территории громады.

Ссылаясь на свои «связи» в правоохранительных органах, он требовал от представителя подрядчика 20 тысяч долларов. За эти деньги обещал «договориться» о закрытии уголовного производства с высокопоставленными лицами правоохранительных органов.

Факт противоправных действий депутата был установлен правоохранителями во время проведения негласных следственных действий, и его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после передачи ему полной суммы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины — покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах путем обмана и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное положение.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 200 гривен. Проводятся следственные действия.

