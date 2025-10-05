На Житомирщині депутат обіцяв «вирішити питання» зі слідством за 20 тисяч доларів

Депутату селищної ради повідомлено про підозру у вимаганні хабаря за допомогу в закритті кримінального провадження.

На Житомирщині депутат селищної ради вимагав 20 тисяч доларів у представника підрядної організації за «вирішення питання» у кримінальному провадженні. Про це повідомила обласна прокуратура.

Зокрема, 51-річний депутат Черняхівської селищної ради, голова однієї з постійних комісій ради, дізнався про розслідування стосовно посадовців відділу освіти та підрядної організації, які будували спортмайданчики на території громади.

Посилаючись на свої «зв’язки» у правоохоронних органах, він вимагав від представника підрядника 20 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв «домовитися» про закриття кримінального провадження із високопосадовцями правоохоронних органів.

Факт протиправних дій депутата було встановлено правоохоронцями під час проведення негласних слідчих дій та затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після передачі йому повної суми.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України – замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення 454 200 гривень застави. Тривають слідчі дії.

