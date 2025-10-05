Неделя в Украине начнется с тумана и дождя

Западные регионы попадут под дожди, в Киеве возможны туманы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 6 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с повышенной влажностью, местами ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Наибольшая вероятность осадков — в западных областях. На остальной территории страны будет пасмурно, местами с легким туманом.

Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +15 °C, на юге и востоке может достигать +20 °C. В западных регионах будет прохладнее — от +9 до +12 °C.

В столице понедельник будет облачным, но без значительных осадков. Возможны туманы. Температура воздуха днем в Киеве составит +12...+14 °C.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.