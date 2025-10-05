Тиждень в Україні розпочнеться з туману та дощу

Західні регіони потраплять під дощі, у Києві можливі тумани.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 6 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з підвищеною вологістю, місцями очікуються дощі, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Найбільша ймовірність опадів — у західних областях. На решті території країни буде похмуро, подекуди з легкою мрякою.

Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +15 °C, на півдні та сході може сягати +20 °C. У західних регіонах буде прохолодніше — від +9 до +12 °C.

У столиці понеділок буде хмарним, але без значних опадів. Можливі тумани. Температура повітря вдень у Києві становитиме +12…+14 °C.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.