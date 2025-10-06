В Генштабе ВСУ заявили, что 7 октября Верховная Рада рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ

В ВСУ формируют Киберсилы – новый род войск для борьбы в цифровом пространстве.

Фото: Getty Images

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты предлагают создать Киберсилы ВСУ, которые смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих. В Генштабе ВСУ сообщили, что 7 октября Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №12349 «О Киберсилах Вооруженных Сил Украины».

«В Вооруженных Силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. С начала полномасштабного вторжения РФ созданные подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии врага», — отметили в Генштабе.

Во исполнение Указа Президента Украины от 26 августа 2021 года, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года «О неотложных мерах по киберобороне государства», а также директив Министра обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ, начато формирование Киберсил как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.

Законопроект «О Киберсилах Вооруженных Сил Украины» разработала рабочая группа с участием профильных специалистов Генерального штаба ВСУ.

