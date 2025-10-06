У Генштабі ЗСУ заявили, що 7 жовтня Верховна Рада розгляне законопроект про Кіберсили ЗСУ

У ЗСУ формують Кіберсили – новий рід військ для боротьби у цифровому просторі.

Фото: Getty Images

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ ж повідомили, що 7 жовтня Рада розгляне в першому читанні законопроект №12349 «Про Кіберсили Збройних Сил України».

«У Збройних Силах України триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення рф утворені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога», – зазначили в Генштабі.

На виконання Указу Президента України від 26 серпня 2021 року, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня 2021 року «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», а також директив Міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ, розпочато формування Кіберсил як окремого роду сил Збройних Сил України.

Законопроект «Про Кіберсили Збройних Сил України» розробила робоча група за участю профільних фахівців Генерального штабу ЗСУ.

