Во Львовской области будут судить «заказчика» и медперсонал за оформление фиктивной инвалидности для выезда за границу

Мужчина организовал незаконный выезд за границу своему сыну, который подлежал воинской обязанности, путем установления ему поддельной инвалидности.

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в сентябре 2023 года мужчина организовал незаконный выезд за границу своему военнообязанному сыну путем оформления ему фиктивной инвалидности.

«Для этого обвиняемый передал 3 200 долларов США медсестре одного из коммунальных медицинских учреждений Самборского района. Та, в свою очередь, передала часть средств (900 долларов США) председателю врачебно-консультативной комиссии. Врач должна была обеспечить 26-летнему сыну обвиняемого установление III группы инвалидности», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на основании указанных документов военнообязанный в октябре 2023 года выехал в Польшу и не вернулся.

Отцу инкриминируют организацию незаконного переправления лица через государственную границу Украины и злоупотребление влиянием.

В отношении медсестры и председателя врачебной комиссии обвинительные акты уже находятся на рассмотрении суда. Медсестре инкриминируется злоупотребление влиянием, а врачу — получение неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребление влиянием.

