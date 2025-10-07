На Львівщині судитимуть «замовника» та медперсонал за оформлення фейкової інвалідності для виїзду за кордон

Чоловік організував незаконний виїзд за кордон своєму військовозобов’язаному синові шляхом встановлення йому фейкової інвалідності.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця району. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2023 року чоловік організував незаконний виїзд за кордон своєму військовозобов’язаному синові шляхом встановлення йому фейкової інвалідності.

«Для цього обвинувачений надав 3 200 доларів США медичній сестрі одного з комунальних медичних закладів Самбірського району. Та, у свою чергу, передала частину коштів (900 доларів США) голові лікарсько-консультативної комісії. Лікарка натомість мала забезпечити 26-річному синові обвинуваченого встановлення III групи інвалідності», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що на підставі вказаних документів військовозобов’язаний у жовтні 2023 року виїхав у Польщу і не повернувся.

Батькові інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та зловживання впливом.

Щодо медичної сестри та голови лікарської комісії обвинувальні акти за уже перебувають на розгляді суду. Медсестрі інкриміновано зловживання впливом, лікарці - одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.

