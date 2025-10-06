Сергей Лещенко повторно назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци

Кабмин обновил состав наблюдательного совета Укрзализныци, повторно назначив внештатного советника Офиса Президента Сергея Лещенко.

Кабинет Министров частично обновил состав наблюдательного совета "Укрзализныци", в частности, повторно включил Сергея Лещенко в его состав как представителя государства. Об этом сказано в распоряжении № 1090-р от 1 октября.

В состав наблюдательного совета вошли четыре независимых члена:

Эльжбета Ева Беньковска — бывший министр инфраструктуры Польши и еврокомиссар;

Гепард Хафер — эксперт по логистике, работал в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк — бывший и.о. главы Государственной фискальной службы в 2015 году;

Анатолий Амелин — предприниматель, соучредитель Украинского института будущего.

Государство будут представлять:

Давид Ломджария — глава наблюдательного совета Укроборонпрома;

Сергей Лещенко — внештатный советник главы Офиса Президента;

Александр Камышин — бывший председатель правления Укрзализныци.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" по закону состоит из семи членов, большинство из которых должны быть независимыми. Срок полномочий члена наблюдательного совета составляет три года.

