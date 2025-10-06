Сергія Лещенка повторно призначили членом наглядової ради Укрзалізниці

Кабмін оновив склад наглядової ради Укрзалізниці, повторно призначивши позаштатного радника Офісу Президента Сергія Лещенка.

Кабінет Міністрів частково оновив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема повторно включив Сергія Лещенка до її складу як представника держави. Про це йдеться у розпорядженні № 1090-р від 1 жовтня.

До складу наглядової ради увійшли четверо незалежних членів:

Ельжбета Єва Беньковська – колишня міністерка інфраструктури Польщі та єврокомісарка;

Гепард Хафер – експерт з логістики, працював у Deutsche Bahn;

Максим Мокляк – колишній в.о. керівника Державної фіскальної служби у 2015 році;

Анатолій Амелін – підприємець, співзасновник Українського інституту майбутнього.

Державу будуть представляти:

Давид Ломджарія – голова наглядової ради Укроборонпрому;

Сергій Лещенко – позаштатний радник голови Офісу Президента;

Олександр Камишін – колишній голова правління Укрзалізниці.

Наглядова рада "Укрзалізниці" за законом складається з семи членів, з яких більшість має бути незалежними членами. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

