В Киеве соединят правый и левый берега дорогой от проспекта Академика Палладына до Столичного шоссе

Объявлено тендер на обновление топогеодезической съемки для строительства подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе.

Коммунальное предприятие «Дирекция строительства путепроводных транспортных сооружений г. Киева» объявило тендер на обновление топогеодезической съемки для строительства подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе столицы. Она станет частью юго-западного малого полукольца, которое должно соединить правый и левый берега Днепра — от проспекта Академика Палладына до Столичного шоссе.

В предприятии пояснили, что во время осмотра первой очереди объекта были выявлены изменения в расположении земельных участков и сооружений, прилегающих к будущей дороге. Чтобы проектные работы соответствовали актуальному состоянию территории, необходимо обновить топогеодезические данные. Это позволит учесть новые границы участков, инженерные сети и объекты, а также пройти все необходимые согласования.

Ориентировочная стоимость работ составляет 1,53 млн грн (с НДС).

В КГГА отмечают, что строительство подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе позволит разгрузить Севастопольскую площадь и прилегающие улицы, а также улучшить транспортное сообщение между районами столицы.

