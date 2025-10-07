Практика судов
  1. В Украине

В Киеве соединят правый и левый берега дорогой от проспекта Академика Палладына до Столичного шоссе

23:48, 7 октября 2025
Объявлено тендер на обновление топогеодезической съемки для строительства подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе.
В Киеве соединят правый и левый берега дорогой от проспекта Академика Палладына до Столичного шоссе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коммунальное предприятие «Дирекция строительства путепроводных транспортных сооружений г. Киева» объявило тендер на обновление топогеодезической съемки для строительства подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе столицы. Она станет частью юго-западного малого полукольца, которое должно соединить правый и левый берега Днепра — от проспекта Академика Палладына до Столичного шоссе.

В предприятии пояснили, что во время осмотра первой очереди объекта были выявлены изменения в расположении земельных участков и сооружений, прилегающих к будущей дороге. Чтобы проектные работы соответствовали актуальному состоянию территории, необходимо обновить топогеодезические данные. Это позволит учесть новые границы участков, инженерные сети и объекты, а также пройти все необходимые согласования.

Ориентировочная стоимость работ составляет 1,53 млн грн (с НДС).

В КГГА отмечают, что строительство подъездной автомобильной дороги в Соломенском районе позволит разгрузить Севастопольскую площадь и прилегающие улицы, а также улучшить транспортное сообщение между районами столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя