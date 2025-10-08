В налоговой напомнили об ответственности за фискальный чек без обязательных реквизитов

К субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов могут применяться штрафы.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области напомнило об ответственности за фискальный чек без обязательных реквизитов.

Согласно ст. 3 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с использованием электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных средств для выполнения платежной операции обязаны, в частности, проводить расчетные операции на полную сумму покупки (оказанной услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, и предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме.

Физические лица – предприниматели, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, при продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) или оказании услуг имеют право в расчетном документе указывать наименование товара (услуги) в виде, который отражает потребительские признаки товара (услуги) и идентифицирует принадлежность такого товара (услуги) к товарной группе или услуге.

Форма и содержание фискального кассового чека на товары (услуги) и других расчетных документов, предоставление которых покупателю является обязательным, установлены Положением о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13.

Обязательные реквизиты фискального чека определены п. 2 разд. II Положения № 13. При этом в фискальном чеке указываются обязательные реквизиты, в частности: название и адрес хозяйственной единицы; наименование товара (услуги) / упрощенное наименование товара (услуги), стоимость, буквенное обозначение ставки НДС; код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД (указывается в случаях, предусмотренных действующим законодательством); ставки и суммы НДС и акцизного налога.

Кроме того, для субъектов хозяйствования розничной торговли, осуществляющих реализацию подакцизных товаров и зарегистрированных плательщиками акцизного налога (субъектов хозяйствования, зарегистрированных плательщиками другого налога, кроме НДС), фискальный чек должен содержать отдельной строкой буквенное обозначение, размер ставки такого налога, общую сумму такого налога по всем указанным в чеке товарам (услугам), в начале строки печатается название такого налога (строка 22). В реквизите «Акцизный налог» его название указывается согласно Налоговому кодексу Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI. При необходимости допускается использование сокращений.

Вместе с тем, в случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдения сферы его назначения, такой документ не принимается как расчетный (п. 3 разд. I Положения № 13).

Пунктом 1 ст. 17 Закона № 265 установлено, что за нарушение требований Закона № 265 к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в следующих размерах:

– в случае установления в ходе проверки факта, в частности, невыдачи (в бумажной форме и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведения ее без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования:

– 100 процентов суммы, на которую осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона № 265, – за нарушение, совершенное впервые;

– 150 процентов суммы, на которую осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона № 265, – за каждое последующее нарушение.

Вместе с тем, согласно п. 12 разд. II «Заключительные положения» Закона № 265 субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за нарушения требований Закона № 265, совершенные ими в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров, осуществлении деятельности по купле/продаже иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Согласно п. 14 разд. II «Заключительные положения» Закона № 265 начиная с 1 октября 2023 года субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона № 265 (кроме нарушений порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров), совершенные ими при продаже товаров, предоставлении услуг на:

– временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины – до даты завершения временной оккупации соответствующих территорий;

– территориях активных боевых действий – до даты завершения боевых действий на соответствующих территориях;

– территориях возможных боевых действий – до даты прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

Даты завершения боевых действий, даты завершения временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, определяется в установленном Кабинетом Министров порядке.

Также за нарушение требований Закона № 265 должностные лица и работники торговли, общественного питания и сферы услуг привлекаются контролирующими органами к административной ответственности (ст. 26 Закона № 265).

Согласно ст. 155-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х к лицам, осуществляющим расчетные операции с нарушением установленного законом порядка проведения расчетов, применяется штраф в размере от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а к должностным лицам – от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, влекут наложение штрафа на лиц, осуществляющих расчетные операции, от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц – от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

