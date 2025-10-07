Трамп заявил, что разочарован Путиным из-за его неспособности договориться о завершении войны в Украине

Трамп признал, что война в Украине сложнее Ближнего Востока.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снова выразил разочарование Путиным. Об этом он заявил на встрече с премьером Канады Марком Карни.

По словам Трампа, война РФ против Украины оказалась значительно сложнее для урегулирования.

«На прошлой неделе погибло 7812 человек, в основном солдат… Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одно из самых лёгких соглашений. Я очень хорошо ладил с Путиным и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

