Трамп заявив, що розчарований Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні

Трамп визнав, що війна в Україні складніша за Близький Схід.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову висловив розчарування Путіним. Про це він заявив на зустрічі із прем’єром Канади Марком Карні.

За словами Трампа, війна РФ проти України виявилася значно складнішою для врегулювання.

«Минулого тижня загинуло 7812 людей, здебільшого солдатів… Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав з Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході», — заявив Трамп.

