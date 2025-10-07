Синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре в Одесской области

Сильные дожди накроют Одесскую область 8 октября.

Укргидрометцентр предупреждает о том, что 8-9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности (желтый).

8 октября утром и днем ​​на юге Одесской области прогнозируют сильные дожди. Над морем одесситы накануне заметили смерч.

Температура воздуха в Одессе днем ​​8 октября будет достигать +14…+16 градусов.

В Одесском городском совете призвали горожан не оставлять автотранспорт под деревьями, линиями электропередачи и на решетках дождеприемников, а также предупредили об усилении минной опасности на пляжах из-за шторма.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулебе проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

