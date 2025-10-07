Синоптики попереджають про сильні дощі та вітер на Одещині

Сильні дощі накриють Одещину 8 жовтня.

Укргідрометцентр попереджає про те, що 8-9 жовтня в Одеський області очікуються значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини прогнозують сильні дощі. Над морем одесити напередодні помітили смерч.

Температура повітря в Одесі вдень 8 жовтня сягатиме +14…+16 градусів.

В Одеській міській раді закликали містян не лишати автотранспорт під деревами, лініями електропередачі та на решітках дощоприймачів, а також попередили про посилення мінної небезпеки на пляжах через шторм.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

