Верховный Суд разъяснил, какой суд должен рассматривать спор об оспаривании результатов аукциона в деле о банкротстве, если производство утрачено

Кто в случае невозможности возобновления утраченного производства по делу о банкротстве должен рассматривать иск физического лица о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества должника.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда постановил, что при отсутствии дела о банкротстве должника вследствие утраты судебного производства и невозможности его восстановления спор о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества должника и заключенного договора, в котором истцом является физическое лицо (не предприниматель), с учетом характера спорных правоотношений и субъектного состава сторон подлежит рассмотрению в порядке гражданского, а не хозяйственного судопроизводства.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций установили, что в деле у истца и заявителя-1 как физических лиц существует гражданский интерес в отношении имущества и имущественных прав, проданных ликвидатором должника — ЗАО «Киевгума» (предприятие признано банкротом, и в отношении него открыта ликвидационная процедура).

Судебная палата КХС ВС подтвердила, что по общему правилу споры, связанные с реализацией имущества банкрота, должны рассматриваться хозяйственным судом в рамках дела о банкротстве (ст. 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства).

Однако судами предыдущих инстанций было установлено, что производство по делу о банкротстве ЗАО «Киевгума» утрачено до его завершения, а восстановление производства оказалось невозможным.

Утрата производства по делу о банкротстве ЗАО «Киевгума», рассмотрение которого не было завершено, и невозможность его восстановления делают невозможным дальнейшее производство по такому делу и разрешение спора в рамках дела о банкротстве по правилам ст. 7 КУзПБ.

Вывод судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Таким образом, если дело о банкротстве должника утрачено и не подлежит восстановлению, иск физического лица (не предпринимателя) о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества этого должника и заключенного договора не рассматривается в хозяйственном судопроизводстве, а должен быть решен в порядке гражданского судопроизводства (ст. 19 ГПК Украины).

Судебная палата КХС ВС отменила решения судов предыдущих инстанций и закрыла производство по делу в хозяйственном суде, разъяснив истцу право подать иск в суд гражданской юрисдикции.

Постановление СП КХС ВС от 9 июля 2025 года по делу № 911/675/20.

