Верховний Суд роз’яснив, який суд має розглядати спір про оскарження результатів аукціону у справі про банкрутство, якщо провадження втрачено

Хто у разі неможливості відновлення втраченого провадження у справі про банкрутство, має розглядати позов фізичної особи щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна боржника.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду постановив, що за відсутності справи про банкрутство боржника внаслідок втрати судового провадження і неможливості його відновлення спір щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна боржника та укладеного договору, в якому позивачем є фізична особа (не підприємець), з урахуванням характеру спірних правовідносин і суб’єктного складу сторін підлягає розгляду в порядку цивільного, а не господарського судочинства.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій встановили, що у справі в позивача і скаржника-1 як фізичних осіб існує цивільний інтерес щодо майна та майнових прав, проданих ліквідатором боржника — ЗАТ «Київгума» (товариство визнано банкрутом, і стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру).

Судова палата КГС ВС підтвердила, що за загальним правилом спори, пов’язані з реалізацією майна банкрута, повинні вирішуватися господарським судом у межах справи про банкрутство (ст. 7 КУзПБ).

Однак судами попередніх інстанцій було встановлено, що провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Київгума» втрачене до його закінчення, а відновлення провадження виявилося неможливим.

Втрата провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Київгума», розгляд якої не був завершений, неспроможність його відновлення унеможливлюють здійснення подальшого провадження в такій справі та провадження з вирішення спору в межах справи про банкрутство за правилами ст. 7 КУзПБ.

Висновок судової палати з розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Отже, якщо справа про банкрутство боржника втрачена й не підлягає відновленню, позов фізичної особи (не підприємця) про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна цього боржника та укладеного договору не розглядається в господарському судочинстві, а має бути вирішений у порядку цивільного судочинства (ст. 19 ЦПК України).

Судова палата КГС ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій і закрила провадження у справі в господарському суді, роз’яснивши позивачу право подати позов до суду цивільної юрисдикції.

Постанова СП КГС ВС від 9 липня 2025 року у справі № 911/675/20.

