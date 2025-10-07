Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив, який суд має розглядати спір про оскарження результатів аукціону у справі про банкрутство, якщо провадження втрачено

20:37, 7 жовтня 2025
Хто у разі неможливості відновлення втраченого провадження у справі про банкрутство, має розглядати позов фізичної особи щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна боржника.
Верховний Суд роз’яснив, який суд має розглядати спір про оскарження результатів аукціону у справі про банкрутство, якщо провадження втрачено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду постановив, що за відсутності справи про банкрутство боржника внаслідок втрати судового провадження і неможливості його відновлення спір щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна боржника та укладеного договору, в якому позивачем є фізична особа (не підприємець), з урахуванням характеру спірних правовідносин і суб’єктного складу сторін підлягає розгляду в порядку цивільного, а не господарського судочинства.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій встановили, що у справі в позивача і скаржника-1 як фізичних осіб існує цивільний інтерес щодо майна та майнових прав, проданих ліквідатором боржника — ЗАТ «Київгума» (товариство визнано банкрутом, і стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру).

Судова палата КГС ВС підтвердила, що за загальним правилом спори, пов’язані з реалізацією майна банкрута, повинні вирішуватися господарським судом у межах справи про банкрутство (ст. 7 КУзПБ).

Однак судами попередніх інстанцій було встановлено, що провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Київгума» втрачене до його закінчення, а відновлення провадження виявилося неможливим.

Втрата провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Київгума», розгляд якої не був завершений, неспроможність його відновлення унеможливлюють здійснення подальшого провадження в такій справі та провадження з вирішення спору в межах справи про банкрутство за правилами ст. 7 КУзПБ.

Висновок судової палати з розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Отже, якщо справа про банкрутство боржника втрачена й не підлягає відновленню, позов фізичної особи (не підприємця) про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна цього боржника та укладеного договору не розглядається в господарському судочинстві, а має бути вирішений у порядку цивільного судочинства (ст. 19 ЦПК України).

Судова палата КГС ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій і закрила провадження у справі в господарському суді, роз’яснивши позивачу право подати позов до суду цивільної юрисдикції.

Постанова СП КГС ВС від 9 липня 2025 року у справі № 911/675/20.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд судова практика боржник

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва