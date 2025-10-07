В Киеве будут судить мужчину, который за $8000 переправлял уклонистов в Румынию через Тису

Киевлянин обещал военнообязанным организовать переправу на лодке через реку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить 42-летнего мужчину, который организовал схему незаконного переправления военнообязанных через границу. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, мужчина подыскивал клиентов, которым предлагал два варианта попасть в Румынию: официальный — через оформление документов, или «упрощенный» — переплыв реку Тиса на лодке. Именно второй способ он активно рекламировал как более дешевый и быстрый.

Организатор планировал лично забирать желающих в Киеве, сопровождать их поездом до Закарпатья, а затем помочь переправиться через реку. Оплату он получал через службу такси. Мужчину задержали после получения части суммы — 5 тысяч долларов.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.