У Києві судитимуть чоловіка, який за $8000 переправляв ухилянтів до Румунії через Тису

Киянин обіцяв військовозобов’язаним організувати переправу човном через річку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 42-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік підшукував клієнтів, яким пропонував два варіанти потрапити до Румунії: офіційний — через оформлення документів, або «спрощений» — перепливши річку Тиса на човні. Саме другий спосіб він активно рекламував як дешевший і швидший.

Організатор планував особисто забирати охочих у Києві, супроводжувати їх потягом до Закарпаття, а далі допомогти переправитися через річку. Оплату він отримував через службу таксі. Затримали чоловіка після одержання частини суми — 5 тисяч доларів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.