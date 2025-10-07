В Хмельницкой области пьяный водитель пытался подкупить полицейских за 10 тысяч гривен

Чтобы избежать наказания за управление в нетрезвом состоянии, водитель пытался дать взятку полицейским.

В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего местного жителя, который пытался подкупить правоохранителей. Об этом рассказали в прокуратуре.

В сентябре мужчину, нарушившему правила дорожного движения, остановили сотрудники полиции. В ходе общения патрульные установили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил правоохранителю 10 тыс. грн., чтобы тот не составлял соответствующий протокол.

Получив отказ, мужчина не оставил попытки подкупить полицейских и продолжил предлагать деньги. Полицейские, заметив неправомерные действия мужчины, вызвали следственно-оперативную группу.

Водителю грозит до 4 лет лишения свободы.

