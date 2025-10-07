На Хмельниччині п'яний водій намагався підкупити поліцейських за 10 тисяч гривень

Щоб уникнути покарання за керування в нетверезому стані, водій намагався дати хабар поліцейським.

На Хмельниччині до суду скеровано обвинувальний акт відносно 42-річного місцевого мешканця, який намагався підкупити правоохоронців. Про це розповіли у прокуратурі.

У вересні чоловіка, який порушив правила дорожнього руху, зупинили працівники поліції. Під час спілкування патрульні встановили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Бажаючи уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцю 10 тис. грн, аби той не складав відповідний протокол.

Отримавши відмову, чоловік не залишив спроби підкупити поліцейських та продовжив пропонувати кошти. Поліцейські, помітивши неправомірні дії чоловіка, викликали слідчо-оперативну групу.

Водію загрожує до 4 років позбавлення волі.

