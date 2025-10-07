Семь ударов ножом — в Ровно в общежитии убили мужчину

В общежитии женщина семь раз ударила ножом знакомого.

В Ровенской области будут судить женщину, которая несколько раз ударила съемного ножом. Об этом рассказали в прокуратуре.

Следствием установлено, что 8 июля 44-летняя жительница села Большая Емельяна Ровенского района находилась в гостях у своего знакомого в одном из общежитий областного центра. Во время застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. В разгар ссоры женщина схватила нож и нанесла потерпевшему семь ударов в разные части тела.

34-летний житель госпитализирован в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

После совершенного злоумышленницу задержали правоохранители. Ей сообщили о подозрении и избрали меру пресечения — содержание под стражей, где она находится до сих пор.

Отмечается, что женщина признала свою вину и уверяет в искреннем раскаянии. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

