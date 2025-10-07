Сім ударів ножем — у Рівному в гуртожитку вбили чоловіка

В гуртожитку жінка сім разів ударила ножем знайомого.

На Рівненщині судитимуть жінку, яка кілька разів вдарила знаймого ножем. Про це розповіли у прокуратурі.

Слідством встановлено, що 8 липня 44-річна жителька села Велика Омеляна Рівненського району перебувала у гостях у свого знайомого в одному з гуртожитків обласного центру. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. У розпал сварки жінка схопила ножа та нанесла потерпілому сім ударів у різні частини тіла.

34-річного рівнянина госпіталізували до лікарні, однак лікарям не вдалося його врятувати.

Після скоєного зловмисницю затримали правоохоронці. Їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою, де вона перебуває й досі.

Зазначається, що жінка визнала свою вину та запевняє у щирому каятті. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

