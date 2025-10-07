Практика судов
  1. В Украине

В Одессе будут судить дельцов, которые за 11000 долларов «торговали» отсрочками от мобилизации

23:30, 7 октября 2025
Дельцы уверяли, что имеют связи в районном ТЦК, поэтому могут «решить вопрос» с отсрочками от мобилизации.
В Одессе будут судить дельцов, которые за 11000 долларов «торговали» отсрочками от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей, которые «зарабатывали» на отсрочках от мобилизации. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Фигурантов обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

«Мужчины обещали военнообязанному посодействовать в незаконном получении отсрочки от призыва. Утверждали, что имеют связи в районном ТЦК и СП. Поэтому они смогут обеспечить оформление документов по уходу за отцом, что должно было стать основанием для отсрочки мобилизации», — заявили в прокуратуре.

За свои «услуги» фигуранты требовали 11 000 долларов США. Их задержали в июле этого года во время передачи первой части неправомерных средств — 5 000 долларов — неподалеку от одного из жилых массивов Одессы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя