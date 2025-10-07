В Одессе будут судить дельцов, которые за 11000 долларов «торговали» отсрочками от мобилизации

Дельцы уверяли, что имеют связи в районном ТЦК, поэтому могут «решить вопрос» с отсрочками от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей, которые «зарабатывали» на отсрочках от мобилизации. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Фигурантов обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

«Мужчины обещали военнообязанному посодействовать в незаконном получении отсрочки от призыва. Утверждали, что имеют связи в районном ТЦК и СП. Поэтому они смогут обеспечить оформление документов по уходу за отцом, что должно было стать основанием для отсрочки мобилизации», — заявили в прокуратуре.

За свои «услуги» фигуранты требовали 11 000 долларов США. Их задержали в июле этого года во время передачи первой части неправомерных средств — 5 000 долларов — неподалеку от одного из жилых массивов Одессы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.