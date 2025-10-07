У Одесі судитимуть ділків, які за 11000 доларів «торгували» відстрочками від мобілізації

Ділки запевняли, що мають зв’язки у районному ТЦК, тому можуть «вирішити питання» з відстрочками від мобілізації.

У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів, які «заробляли» на відстрочках від мобілізації. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Фігурантів обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

«Чоловіки обіцяли військовозобов’язаному посприяти у незаконному отриманні відстрочки від призову. Запевняли, що мають зв’язки у районному ТЦК та СП. Тому вони зможуть забезпечити оформлення документів для догляду за батьком, що мало б дати підстави для відтермінування мобілізації», - заявили у прокуратурі.

За свої «послуги» фігуранти вимагали 11000 доларів США. Їх затримали у липні цього року під час передачі першої частини неправомірних коштів - 5000 доларів поблизу одного з житлових масивів Одеси.

