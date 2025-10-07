Практика судів
У Києві з’єднають правий і лівий береги дорогою від проспекту Академіка Палладіна до Столичного шосе

23:48, 7 жовтня 2025
Оголошено тендер на оновлення топогеодезичної зйомки для будівництва під’їзної автомобільної дороги у Солом’янському районі.
Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило тендер на оновлення топогеодезичної зйомки для будівництва під’їзної автомобільної дороги у Солом’янському районі столиці. Вона стане частиною південно-західного малого напівкільця, яке має з’єднати правий і лівий береги Дніпра — від проспекту Академіка Палладіна до Столичного шосе.

У підприємстві пояснили, що під час огляду першої черги об’єкта було виявлено зміни в розташуванні земельних ділянок і споруд, прилеглих до майбутньої дороги. Щоб проєктні роботи відповідали актуальному стану території, необхідно оновити топогеодезичні дані. Це дозволить врахувати нові межі ділянок, інженерні мережі та об’єкти, а також пройти всі необхідні погодження.

Орієнтовна вартість робіт становить 1,53 млн грн (з ПДВ).

У КМДА пояснюють, що будівництво під’їзної автомобільної дороги у Солом’янському районі дозволить розвантажити Севастопольську площу та прилеглі вулиці, а також покращити транспортне сполучення між районами столиці.

Київ КМДА

