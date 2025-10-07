У США студент розповів ChatGPT про злочин і опинився за ґратами

Студент Університету Міссурі опинився за ґратами після того, як розповів ChatGPT про злочин.

У США 19-річний студент університету Міссурі опинився за ґратами після того, як розповів ChatGPT про свою нічну витівку. Переписка зі штучним інтелектом стала головним доказом у суді — слідчі розцінили її як зізнання у скоєному, пише Bild.

Зазначається, що юнак влаштував погром на території кампусу: він пошкодив 17 автомобілів, розбив скло й пом'яв машини. Камери спостереження підтвердили, що він дійсно перебував на місці злочину, однак вирішальним доказом стала саме переписка з ChatGPT.

Невдовзі після інциденту зі автомобілями студент запитав чат-бот, чи потрапить він до в’язниці, а також зізнався ChatGPT, що справді розбив «ті нікчемні машини».

Студента заарештували й звинуватили в умисному пошкодженні майна. Він перебуває у в’язниці округу Ґрін, але може вийти під заставу у розмірі 7 500 доларів.

Доступ до переписки слідчі отримали за згодою самого підозрюваного. У Німеччині аналогічні дії можливі лише за рішенням суду. Проте, згідно з постановою Вищого земельного суду Бремена, поліція може примусово розблокувати телефон за допомогою відбитка пальця, якщо це необхідно для розслідування.

