В США студент рассказал ChatGPT о преступлении и оказался за решеткой

21:31, 7 октября 2025
Студент Университета Миссури оказался за решеткой после того, как рассказал ChatGPT о преступлении.
В США студент рассказал ChatGPT о преступлении и оказался за решеткой
Фото: Depositphotos
В США 19-летний студент университета Миссури оказался за решеткой после того, как рассказал ChatGPT о своей ночной выходке. Переписка с искусственным интеллектом стала главным доказательством в суде — следователи расценили ее как признание в совершенном, пишет Bild.

Отмечается, что юноша устроил погром на территории кампуса: он повредил 17 автомобилей, разбил стекла и помял машины. Камеры наблюдения подтвердили, что он действительно находился на месте преступления, однако решающим доказательством стала именно переписка с ChatGPT.

Вскоре после инцидента с автомобилями студент спросил чат-бот, попадет ли он в тюрьму, а также признался ChatGPT, что действительно разбил «эти никчемные машины».

Студента арестовали и обвинили в умышленном повреждении имущества. Он находится в тюрьме округа Грин, но может выйти под залог в размере 7 500 долларов.

Доступ к переписке следователи получили с согласия самого подозреваемого. В Германии аналогичные действия возможны только по решению суда. Однако, согласно постановлению Высшего земельного суда Бремена, полиция может принудительно разблокировать телефон с помощью отпечатка пальца, если это необходимо для расследования.

