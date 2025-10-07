Практика судів
Музичні видавництва звинуватили компанію Anthropic у крадіжці текстів пісень для навчання штучного інтелекту

21:13, 7 жовтня 2025
Суд у США відмовив Anthropic у спробі закрити справу, визнавши обґрунтованими звинувачення у незаконному використанні пісенних текстів для навчання ШІ Claude.
Суд і США відмовив компанії Anthropic у клопотанні про закриття справи, яку проти неї подали великі музичні видавництва. Позивачі стверджують, що розробник штучного інтелекту незаконно використовував тексти популярних пісень, щоб навчати свою систему Claude і отримував з цього прибуток. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Позов подали музичні компанії, серед яких Concord Music Group, звинувативши стартап Anthropic із Сан-Франциско у копіюванні та використанні захищених авторським правом текстів пісень під час створення та навчання моделі Claude — чат-бота, який генерує відповіді на запити користувачів.

За словами позивачів, Anthropic не лише використовувала тексти без дозволу, а й видалила інформацію про авторів, щоб приховати факт порушення.

Позиція компанії

У компанії запевняли, що не знали про порушення з боку користувачів і не заробляли напряму на використанні текстів. Проте суддя визнала, що музичні видавництва мають вагомі підстави для позову.

«Anthropic отримує оплату кожного разу, коли користувач надсилає запит із текстом пісні, і ще раз — коли її ШІ-система генерує відповідь, у якій цей текст відтворюється», — зазначила суддя Еумі Лі у своєму рішенні.

Також у матеріалах справи йдеться, що Anthropic збирала запити користувачів, включно з тими, що містили пісенні тексти, і була в курсі таких випадків, оскільки її системи безпеки виявляли подібні дії.

«Деякі співзасновники Anthropic знали, що великі мовні моделі можуть запам’ятовувати великі обсяги даних і відтворювати їх без дозволу», — додала суддя.

Інші судові суперечки Anthropic

Це не перший випадок, коли компанія потрапляє до суду через використання чужих даних. Раніше цього року Reddit подав позов проти Anthropic, звинувативши її у використанні контенту користувачів без згоди.

А у вересні 2024 року компанія погодилася виплатити $1,5 мільярда компенсації за врегулювання справи, ініційованої групою письменників, чиї книги використовувалися для навчання штучного інтелекту. Це стало найбільшим врегулюванням у сфері авторського права в історії США.

