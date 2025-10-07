Практика судов
Музыкальные издательства обвинили компанию Anthropic в краже текстов песен для обучения искусственного интеллекта

21:13, 7 октября 2025
Суд в США отказал Anthropic в попытке закрыть дело, признав обоснованными обвинения в незаконном использовании текстов песен для обучения ИИ Claude.
Суд в США отказал компании Anthropic в ходатайстве о закрытии дела, поданного против нее крупными музыкальными издательствами. Истцы утверждают, что разработчик искусственного интеллекта незаконно использовал тексты популярных песен для обучения своей системы Claude и получал с этого прибыль. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Иск подали музыкальные компании, среди которых Concord Music Group, обвинив стартап Anthropic из Сан-Франциско в копировании и использовании защищенных авторским правом текстов песен при создании и обучении модели Claude — чат-бота, который генерирует ответы на запросы пользователей.

По словам истцов, Anthropic не только использовала тексты без разрешения, но и удалила информацию об авторах, чтобы скрыть факт нарушения.

Позиция компании

В компании утверждали, что не знали о нарушениях со стороны пользователей и не зарабатывали напрямую на использовании текстов. Однако судья признала, что музыкальные издательства имеют веские основания для иска.

«Anthropic получает оплату каждый раз, когда пользователь отправляет запрос с текстом песни, и еще раз — когда ее ИИ-система генерирует ответ, в котором этот текст воспроизводится», — отметила судья Эуми Ли в своем решении.

Также в материалах дела говорится, что Anthropic собирала запросы пользователей, включая те, что содержали тексты песен, и была осведомлена о таких случаях, поскольку ее системы безопасности выявляли подобные действия.

«Некоторые сооснователи Anthropic знали, что большие языковые модели могут запоминать большие объемы данных и воспроизводить их без разрешения», — добавила судья.

Другие судебные разбирательства Anthropic

Это не первый случай, когда компания оказывается в суде из-за использования чужих данных. Ранее в этом году Reddit подал иск против Anthropic, обвинив ее в использовании пользовательского контента без согласия.

А в сентябре 2024 года компания согласилась выплатить $1,5 миллиарда компенсации для урегулирования дела, инициированного группой писателей, чьи книги использовались для обучения искусственного интеллекта. Это стало крупнейшим урегулированием в сфере авторского права в истории США.

суд США искусственный интеллект технологии ИИ

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
