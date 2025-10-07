У Польщі чоловік, намагаючись уникнути затримання, побив поліцейських кішкою

У Польщі хуліган схопив кішку, що лежала на стільці, і вдарив нею двох поліцейських.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У польському населеному пункті Грембув Підкарпатського воєводства поліція приїхала на місце заворушень в одному з будинків. На місці інциденту 51-річний чоловік напав на поліцейських, пише Wiadomosci.onet.pl.

Зазначається, що поліцію викликала родина через те, що чоловік постійно тероризував близьких, знущався, влаштовував скандали та виганяв рідних із дому.

З поліцейськими п’яний дебошир також поводився агресивно — спочатку ображав, а потім узагалі напав на правоохоронців, зокрема вдарив їх ногою. Щоб уникнути затримання, він побив їх кішкою.

«У якийсь момент хуліган схопив кішку, що лежала на стільці, і вдарив нею обох поліцейських. Нападник бив поліцейських ногами та вигукував на їхню адресу лайку», — повідомила поліція Тарнобжега.

Пухнасту врятували, а агресивного господаря знешкодили та затримали — тепер йому загрожує до 5 років ув’язнення. Чоловіка звинувачують у домашньому насильстві, образі поліцейських і порушенні закону про захист тварин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.