В Польше мужчина, пытаясь избежать задержания, избил полицейских кошкой

20:55, 7 октября 2025
В Польше хулиган схватил лежавшую на стуле кошку и ударил ею двух полицейских.
В Польше мужчина, пытаясь избежать задержания, избил полицейских кошкой
В польском населенном пункте Грембув Подкарпатского воеводства полиция приехала на место беспорядков в одном из домов. На месте инцидента 51-летний мужчина напал на полицейских, пишет Wiadomosci.onet.pl

Отмечается, что полицию вызвала семья из-за того, что мужчина постоянно терроризировал близких, издевался, устраивал скандалы и выгонял родных их из дома.

С полицейскими пьяный дебошир также вел себя агрессивно — сначала оскорблял, а после и вовсе напал на правоохранителей, в том числе ударил их ногой. Чтобы избежать задержания, он избил их кошкой.

«В какой-то момент хулиган схватил лежавшую на стуле кошку и ударил ею обоих полицейских. Нападавший пинал полицейских ногами и выкрикивал в их адрес ругательства», — сообщает полиция Тарнобжега.

Пушистика спасли, а агрессивного хозяина обезвредили и задержали — теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Мужчину обвиняют в домашнем насилии, оскорблении полицейских и нарушении закона о защите животных.

