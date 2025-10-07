Українцям нагадали, як виправити персональні дані в Пенсійному фонді

Щоб виправити неправильні відомості в своїх анкетних даних в Пенсійному фонді, треба зробити низку кроків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, як виправити персональні дані в ПФ.

В разі виявлення застрахованою особою в Особистому кабінеті некоректних, неактуальних або неправильних відомостей в своїх анкетних даних (прізвище, ім'я, по батькові на поточний момент; дата народження, місце народження; стать; громадянство; серія та номер паспорта; номер телефону (за згодою); адреса місця проживання) можна подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб та документи, що підтверджують внесення/зміну/уточнення даних і належність помилкових даних цій особі (паспорт (інший документ, що посвідчує особу), документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Особливо це актуально в умовах ведення Електронного реєстру листків непрацездатності. Тому що формується електронний лікарняний в Реєстрі електронних листків непрацездатності на підставі медичного висновку, внесеного в електронній системі охорони здоров'я, в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб. Тобто якщо за результатами автоматичного пошуку особа знайдена в Реєстрі. Тому дуже важливо, щоб інформація в Реєстрі застрахованих осіб була актуальною та достовірною, інакше в Реєстрі електронних листків непрацездатності не буде створено електронний листок непрацездатності.

Найзручніше та швидше сформувати таку Анкету через особистий персональний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Разом з Анкетою надаються документи, що підтверджують будь-які зміни: паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу, документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.