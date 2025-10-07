Практика судов
Украинцам напомнили, как исправить персональные данные в Пенсионном фонде

23:12, 7 октября 2025
Чтобы исправить неправильные сведения в своих анкетных данных в Пенсионном фонде, нужно сделать несколько шагов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, как исправить персональные данные в ПФ.

В случае, если застрахованное лицо обнаружило в Личном кабинете некорректные, неактуальные или неправильные сведения в своих анкетных данных (фамилия, имя, отчество на текущий момент; дата рождения, место рождения; пол; гражданство; серия и номер паспорта; номер телефона (по согласию); адрес места жительства), можно подать Анкету застрахованного лица для внесения / изменения / уточнения данных в Реестр застрахованных лиц и документы, подтверждающие внесение / изменение / уточнение данных и принадлежность ошибочных данных этому лицу (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность), документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или право осуществлять любые платежи по серии и/или номеру паспорта).

Особенно это актуально в условиях ведения Электронного реестра листков нетрудоспособности. Поскольку электронный больничный формируется в Реестре электронных листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения, внесенного в электронной системе здравоохранения, при идентификации пациента как застрахованного лица в Реестре застрахованных лиц. То есть если по результатам автоматического поиска человек найден в Реестре. Поэтому очень важно, чтобы информация в Реестре застрахованных лиц была актуальной и достоверной, иначе в Реестре электронных листков нетрудоспособности не будет создан электронный листок нетрудоспособности.

Наиболее удобно и быстро сформировать такую Анкету через личный персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Вместе с Анкетой предоставляются документы, подтверждающие любые изменения: паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или право осуществлять любые платежи по серии и/или номеру паспорта.

