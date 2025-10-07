Практика судів
Нардепи побили 19-річний рекорд за кількістю правок до держбюджету-2026 — Роксолана Підласа

21:22, 7 жовтня 2025
До проекту держбюджету-2026 подано 3339 поправок — на 59% більше, ніж торік.
Народні депутати встановили 19-річний рекорд за кількістю правок до бюджету-2026. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, до проекту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок — це на 59% більше, ніж торік.

Для порівняння:

  • Бюджет-2025 — 2098 правок
  • Бюджет-2024 — 1620
  • Бюджет-2023 — 1270
  • Бюджет-2022 (ще до повномасштабного вторгнення) — 3284
  • Бюджет-2021 — 2451
  • Бюджет-2020 — 2176

Найактивніше зміни до головного фінансового документа країни вносили:

  • «Європейська солідарність» — 910 правок
  • «Слуга народу» — 652
  • МФО «Розумна політика» — 470
  • «Голос» — 437

Серед окремих депутатів лідерами стали:

  • Артем Герасимов (ЄС) — 662 правки
  • Ярослав Железняк (Голос) — 254
  • Дмитро Разумков — 254

Підласа зауважила, що якби на кожну правку відводили хоча б 90 секунд, їхній розгляд тривав би понад 10 повних робочих днів.

