Нардепи побили 19-річний рекорд за кількістю правок до держбюджету-2026 — Роксолана Підласа

До проекту держбюджету-2026 подано 3339 поправок — на 59% більше, ніж торік.

Народні депутати встановили 19-річний рекорд за кількістю правок до бюджету-2026. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, до проекту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок — це на 59% більше, ніж торік.

Для порівняння:

Бюджет-2025 — 2098 правок

Бюджет-2024 — 1620

Бюджет-2023 — 1270

Бюджет-2022 (ще до повномасштабного вторгнення) — 3284

Бюджет-2021 — 2451

Бюджет-2020 — 2176

Найактивніше зміни до головного фінансового документа країни вносили:

«Європейська солідарність» — 910 правок

«Слуга народу» — 652

МФО «Розумна політика» — 470

«Голос» — 437

Серед окремих депутатів лідерами стали:

Артем Герасимов (ЄС) — 662 правки

Ярослав Железняк (Голос) — 254

Дмитро Разумков — 254

Підласа зауважила, що якби на кожну правку відводили хоча б 90 секунд, їхній розгляд тривав би понад 10 повних робочих днів.

