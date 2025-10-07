Нардепи побили 19-річний рекорд за кількістю правок до держбюджету-2026 — Роксолана Підласа

Народні депутати встановили 19-річний рекорд за кількістю правок до бюджету-2026. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Зокрема, до проекту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок — це на 59% більше, ніж торік.
Для порівняння:
Найактивніше зміни до головного фінансового документа країни вносили:
Серед окремих депутатів лідерами стали:
Підласа зауважила, що якби на кожну правку відводили хоча б 90 секунд, їхній розгляд тривав би понад 10 повних робочих днів.
