Нардепы побили 19-летний рекорд по количеству правок к госбюджету-2026 — Роксолана Подласа

Народные депутаты установили 19-летний рекорд по количеству правок к бюджету-2026. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.
В частности, к проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок — это на 59% больше, чем в прошлом году.
Для сравнения:
Наиболее активно изменения в главный финансовый документ страны вносили:
Среди отдельных депутатов лидерами стали:
Подласа отметила, что если бы на рассмотрение каждой поправки выделяли хотя бы 90 секунд, их обсуждение длилось бы более 10 полных рабочих дней.
