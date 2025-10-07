Нардепы побили 19-летний рекорд по количеству правок к госбюджету-2026 — Роксолана Подласа

В проект госбюджета-2026 подано 3339 поправок — на 59% больше, чем в прошлом.

Народные депутаты установили 19-летний рекорд по количеству правок к бюджету-2026. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

В частности, к проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок — это на 59% больше, чем в прошлом году.

Для сравнения:

Бюджет-2025 — 2098 поправок

Бюджет-2024 — 1620

Бюджет-2023 — 1270

Бюджет-2022 (ещё до полномасштабного вторжения) — 3284

Бюджет-2021 — 2451

Бюджет-2020 — 2176

Наиболее активно изменения в главный финансовый документ страны вносили:

«Европейская солидарность» — 910 поправок

«Слуга народа» — 652

МФО «Разумная политика» — 470

«Голос» — 437

Среди отдельных депутатов лидерами стали:

Артем Герасимов (ЕС) — 662 поправки

Ярослав Железняк («Голос») — 254

Дмитрий Разумков — 254

Подласа отметила, что если бы на рассмотрение каждой поправки выделяли хотя бы 90 секунд, их обсуждение длилось бы более 10 полных рабочих дней.

