Практика судов
  1. В Украине

Нардепы побили 19-летний рекорд по количеству правок к госбюджету-2026 — Роксолана Подласа

21:22, 7 октября 2025
В проект госбюджета-2026 подано 3339 поправок — на 59% больше, чем в прошлом.
Нардепы побили 19-летний рекорд по количеству правок к госбюджету-2026 — Роксолана Подласа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты установили 19-летний рекорд по количеству правок к бюджету-2026. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

В частности, к проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок — это на 59% больше, чем в прошлом году.

Для сравнения:

  • Бюджет-2025 — 2098 поправок
  • Бюджет-2024 — 1620
  • Бюджет-2023 — 1270
  • Бюджет-2022 (ещё до полномасштабного вторжения) — 3284
  • Бюджет-2021 — 2451
  • Бюджет-2020 — 2176

Наиболее активно изменения в главный финансовый документ страны вносили:

  • «Европейская солидарность» — 910 поправок
  • «Слуга народа» — 652
  • МФО «Разумная политика» — 470
  • «Голос» — 437

Среди отдельных депутатов лидерами стали:

  • Артем Герасимов (ЕС) — 662 поправки
  • Ярослав Железняк («Голос») — 254
  • Дмитрий Разумков — 254

Подласа отметила, что если бы на рассмотрение каждой поправки выделяли хотя бы 90 секунд, их обсуждение длилось бы более 10 полных рабочих дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины бюджет депутат госбюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя