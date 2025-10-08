Практика судов
  1. В Украине

Минфин ведет переговоры с ЕБРР по финансированию закупки газа под гарантии ЕС

13:17, 8 октября 2025
Министр финансов Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы.
Минфин ведет переговоры с ЕБРР по финансированию закупки газа под гарантии ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития финансирование энергосистемы и подготовку к зиме.

Марченко встретился с вице-президентом ЕБРР Маттео Патроне, управляющим директором ЕБРР по Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и другими представителями Банка.

Во время встречи обсудили реализацию действующих проектов ЕБРР в государственном и частном секторах Украины, бюджетные потребности на 2026 год и приоритеты дальнейшего финансирования. Особое внимание уделили поддержке энергетической инфраструктуры, в частности возможности привлечения дополнительных средств на закупку газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2025–2026 годов.

«Обсудили с ЕБРР возможность привлечения дополнительного финансирования для закупки газа с целью обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025–2026. Это является неотложным приоритетом с учетом усиления атак россии на мощности НАК “Нафтогаз” и энергетическую систему Украины в целом», — сказал Сергей Марченко.

Также обсуждались возможности привлечения финансовой помощи от других международных доноров и организаций для закупки газа, а также перспектива привлечения средств под гарантии ЕС.

Отмечается, что в 2022–2025 годах ЕБРР предоставил почти 1 млрд евро на экстренную закупку газа для обеспечения бесперебойного прохождения отопительных сезонов 2022–2026 годов. Только в 2025 году были заключены кредитные соглашения с НАК “Нафтогаз” на 770 млн евро, из которых 500 млн евро — под гарантии Европейской комиссии, 270 млн евро — под гарантии Правительства.

Отдельной темой встречи стало обсуждение подготовки к Ежегодным сборам Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые запланированы на октябрь в Вашингтоне.

В ходе беседы вице-президент ЕБРР Маттео Патроне подчеркнул, что Банк и дальше будет оказывать поддержку в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області