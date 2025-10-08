Минфин ведет переговоры с ЕБРР по финансированию закупки газа под гарантии ЕС

Министр финансов Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы.

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития финансирование энергосистемы и подготовку к зиме.

Марченко встретился с вице-президентом ЕБРР Маттео Патроне, управляющим директором ЕБРР по Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и другими представителями Банка.

Во время встречи обсудили реализацию действующих проектов ЕБРР в государственном и частном секторах Украины, бюджетные потребности на 2026 год и приоритеты дальнейшего финансирования. Особое внимание уделили поддержке энергетической инфраструктуры, в частности возможности привлечения дополнительных средств на закупку газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2025–2026 годов.

«Обсудили с ЕБРР возможность привлечения дополнительного финансирования для закупки газа с целью обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025–2026. Это является неотложным приоритетом с учетом усиления атак россии на мощности НАК “Нафтогаз” и энергетическую систему Украины в целом», — сказал Сергей Марченко.

Также обсуждались возможности привлечения финансовой помощи от других международных доноров и организаций для закупки газа, а также перспектива привлечения средств под гарантии ЕС.

Отмечается, что в 2022–2025 годах ЕБРР предоставил почти 1 млрд евро на экстренную закупку газа для обеспечения бесперебойного прохождения отопительных сезонов 2022–2026 годов. Только в 2025 году были заключены кредитные соглашения с НАК “Нафтогаз” на 770 млн евро, из которых 500 млн евро — под гарантии Европейской комиссии, 270 млн евро — под гарантии Правительства.

Отдельной темой встречи стало обсуждение подготовки к Ежегодным сборам Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые запланированы на октябрь в Вашингтоне.

В ходе беседы вице-президент ЕБРР Маттео Патроне подчеркнул, что Банк и дальше будет оказывать поддержку в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.

