Мінфін веде перемовини з ЄБРР щодо фінансування закупівлі газу під гарантії ЄС

13:17, 8 жовтня 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко та віце-президент ЄБРР Маттео Патроне обговорили підтримку української енергосистеми.
Фото: Мінфін
Фото: Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко обговорив із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку фінансування енергосистеми та підготовку до зими.

Марченко зустрівся з віце-президентом ЄБРР Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками Банку.

Під час зустрічі обговорили реалізацію чинних проектів ЄБРР у державному та приватному секторах України, бюджетні потреби на 2026 рік і пріоритети подальшого фінансування. Особливу увагу приділили підтримці енергетичної інфраструктури, зокрема можливості залучення додаткових коштів на закупівлю газу для стабільного проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

"Обговорили з ЄБРР можливість залучення додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. Це є нагальним пріоритетом, з огляду на посилення атак росії на потужності НАК “Нафтогазу” та енергетичну систему України загалом”, - сказав Сергій Марченко. 

Також обговорювалися можливості залучення фінансової допомоги від інших міжнародних донорів та організацій для закупівлі газу, а також перспективу залучення коштів під гарантії ЄС.

Зазначається, що у 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022-2026 років. Лише у 2025 році було укладено кредитні угоди з НАК “Нафтогаз” на 770 млн євро, з них 500 млн євро - під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро - під гарантії Уряду. 

Окремою темою зустрічі стало обговорення підготовки до Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які заплановані на жовтень у Вашингтоні.

У ході розмови віце-президент ЄБРР Маттео Патроне підкреслив, що Банк й надалі надаватиме підтримку у відновленні української енергетичної інфраструктури.

