Освободятся ли от уплаты ЕСВ ФЛП и самозанятые лица, если взнос за них уплатил работодатель — разъяснение ГНС

В налоговой разъяснили вопрос уплаты ЕСВ самозанятыми лицами и ФЛП.

Фото: informator.ua

Главное управление ГНС в Закарпатской области разъяснило плательщикам, освобождаются ли от уплаты единого взноса физические лица – предприниматели и другие самозанятые лица с 1 октября 2025 года, если единый взнос уплачен работодателем за таких лиц в соответствии с положениями Закона Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX.

Согласно п. 3 части второй разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения” и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства» (далее — Закон № 4536), часть шестая ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон № 2464) изложена в новой редакции, а именно:

«Лица, указанные в пп. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в частности резидентом Дия Сити, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в частности резидентом Дия Сити, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере менее минимального страхового взноса. Самостоятельно определенная такими лицами база начисления не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, установленную Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса».

Согласно п. 4 части первой ст. 4 Закона № 2464, плательщиками единого взноса являются физические лица – предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)), а согласно п. 5 — лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

ГНС подчеркивает, что с 1 октября 2025 года уменьшится количество условий, при которых физические лица – предприниматели и другие самозанятые лица, за которых единый взнос полностью уплатил работодатель, имеют право не уплачивать единый взнос за себя — теперь не нужно иметь основное место работы.

Таким образом, для освобождения от уплаты единого взноса за себя физическим лицам – предпринимателям и другим самозанятым лицам останутся только два условия:

работодатель (в том числе резидент Дия Сити) уже уплатил за них единый взнос;

сумма уплаченного единого взноса составляет не менее минимального страхового взноса.

Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, физическое лицо – предприниматель или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления единого взноса и осуществляют его уплату. Для физических лиц – предпринимателей на едином налоге это обязательно, для других самозанятых лиц — обязательно, если есть чистый доход за этот период, и по желанию — если дохода нет.

При этом:

база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину;

сумма единого взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

