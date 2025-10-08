Практика судов
  1. В Украине

Освободятся ли от уплаты ЕСВ ФЛП и самозанятые лица, если взнос за них уплатил работодатель — разъяснение ГНС

22:56, 8 октября 2025
В налоговой разъяснили вопрос уплаты ЕСВ самозанятыми лицами и ФЛП.
Освободятся ли от уплаты ЕСВ ФЛП и самозанятые лица, если взнос за них уплатил работодатель — разъяснение ГНС
Фото: informator.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области разъяснило плательщикам, освобождаются ли от уплаты единого взноса физические лица – предприниматели и другие самозанятые лица с 1 октября 2025 года, если единый взнос уплачен работодателем за таких лиц в соответствии с положениями Закона Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX.

Согласно п. 3 части второй разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения” и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства» (далее — Закон № 4536), часть шестая ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон № 2464) изложена в новой редакции, а именно:

«Лица, указанные в пп. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в частности резидентом Дия Сити, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в частности резидентом Дия Сити, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере менее минимального страхового взноса. Самостоятельно определенная такими лицами база начисления не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, установленную Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса».

Согласно п. 4 части первой ст. 4 Закона № 2464, плательщиками единого взноса являются физические лица – предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)), а согласно п. 5 — лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

ГНС подчеркивает, что с 1 октября 2025 года уменьшится количество условий, при которых физические лица – предприниматели и другие самозанятые лица, за которых единый взнос полностью уплатил работодатель, имеют право не уплачивать единый взнос за себя — теперь не нужно иметь основное место работы.

Таким образом, для освобождения от уплаты единого взноса за себя физическим лицам – предпринимателям и другим самозанятым лицам останутся только два условия:

  • работодатель (в том числе резидент Дия Сити) уже уплатил за них единый взнос;
  • сумма уплаченного единого взноса составляет не менее минимального страхового взноса.

Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, физическое лицо – предприниматель или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления единого взноса и осуществляют его уплату. Для физических лиц – предпринимателей на едином налоге это обязательно, для других самозанятых лиц — обязательно, если есть чистый доход за этот период, и по желанию — если дохода нет.

При этом:

  • база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину;
  • сумма единого взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області