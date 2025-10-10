Практика судов
  1. В Украине

Какой порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, находящихся за границей, — объяснение Пенсионного фонда

20:45, 10 октября 2025
Украинцы, которые находятся за границей, могут возобновить выплату пенсии или страховых выплат, подав письменное заявление с подтверждающими документами, удостоверенными консульским учреждением или нотариально.
Кабинет Министров постановлением № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года, утвердил новый порядок выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, приведшими к утрате трудоспособности.

Этот порядок распространяется на лиц, которые:

временно проживают за пределами Украины;

проживают на временно оккупированных территориях, контролируемых РФ;

выехали с оккупированных территорий и в настоящее время находятся на подконтрольной Украине территории.

В то же время действие документа не распространяется на граждан, которые временно проживают за границей и получают пенсию в соответствии с международными договорами, ратифицированными Украиной.

Основаниями для прекращения пенсий и страховых выплат согласно Порядку являются:

непрохождение физической идентификации получателями выплат (лица, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях) до 31 декабря каждого календарного года;

по счетам получателей выплат (лица, проживающие на временно оккупированных территориях) в течение 6 месяцев отсутствуют расходные операции и такие лица в этот период не проходили физическую идентификацию;

лица, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали на подконтрольную Украине территорию, не сообщили о неполучении пенсии от РФ до 31.12.2025.

Возобновление выплаты пенсий/страховых выплат осуществляется на условиях, предусмотренных частью первой статьи 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и частью четвёртой статьи 41 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Возобновление выплаты пенсии или страховой выплаты получателям таких выплат осуществляется при наличии информации о прохождении идентификации или документа об установлении факта, что лицо является живым (выданного консульским или дипломатическим учреждением), а также заявления о возобновлении и других документов, предусмотренных Порядком, утверждённым постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1.

Заявление подаётся лично или онлайн, в том числе с использованием удалённой квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія), либо через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.

Граждане, находящиеся за пределами Украины, могут направить письменное заявление о возобновлении выплаты пенсии/страховой выплаты, документ, подтверждающий факт, что физическое лицо является живым, документ о получении временной защиты или статуса беженца, регистрацию их места временного проживания (с переводом), копию паспорта гражданина Украины. Приложенные к заявлению копии документов должны быть заверены дипломатическим представителем или консульским учреждением Украины либо нотариально.

Такие документы направляются заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения лица на учёте.

Пенсионный фонд ВПЛ пенсия

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
