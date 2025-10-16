Практика судов
  1. В Украине

Антарктическую станцию «Академик Вернадский» заполонили пингвины — их уже около семи тысяч

07:18, 16 октября 2025
На острове Галиндез биологи зафиксировали настоящий «пингвиный бум» – колония субантарктических птиц стремительно растет.
Антарктическую станцию «Академик Вернадский» заполонили пингвины — их уже около семи тысяч
Фото: Зоя Швыдка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция «Академик Вернадский», биологи зафиксировали массовое возвращение субантарктических пингвинов. По данным Национального антарктического научного центра, сейчас их численность составляет примерно 7 тысяч особей на квадратный километр.

Брачный сезон начался

Как сообщила биолог 30-й антарктической экспедиции Зоя Швыдка, первые крупные группы пингвинов начали прибывать еще в августе, однако из-за ледовых условий часть колоний временно покидала остров.

«В сентябре присутствие пингвинов было более заметным — их количество достигало 5,5 тысячи, однако дважды за месяц они снова исчезали. А вот октябрьские наблюдения свидетельствуют о стабильном пребывании этих птиц на Галиндезе. Даже когда большая часть уходит в океан кормиться — все равно многие остаются на острове. Так что, наконец, можно говорить о возвращении», — отметила исследовательница.

Где поселились птицы

Около 4 тысяч пингвинов сосредоточились на дальнем конце острова, еще примерно 3 тысячи — вдоль побережья от мыса Пингвин-Пойнт до здания станции. Площадь острова Галиндез — всего один квадратный километр, поэтому плотность колонии впечатляет.

Что делают пингвины сейчас

Сейчас продолжается брачный период — птицы спариваются и строят гнезда. За лучшие места и камешки между ними часто вспыхивают «драки».

Часть гнезд все еще под снегом, и их владельцы забавно разгребают его клювами в поисках камешков для обустройства.

В дальнейшем пингвины будут откладывать яйца и выводить птенцов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации – результаты первого этапа конкурса

Действующий руководитель ГСА Максим Пампура продемонстрировал, что знает законодательство лучше других кандидатов.

Руководство МВФ положительно оценило прогресс Украины в фискальной и антикоррупционной политике – Юлия Свириденко

Украинская делегация в США обсудила с руководством МВФ новую программу.

Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

В Высшем антикоррупционном суде решили, что целесообразно изложить дополнительные объяснения относительно закрытия дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду