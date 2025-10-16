Американская компания Waymo запустит в Лондоне сервис роботакси

Первые автомобили Waymo будут курсировать по улицам Лондона с водителями-людьми.

Фото: AP

Американская компания Waymo, разработчик технологии беспилотных автомобилей, запустит в Лондоне коммерческий сервис беспилотных такси, пишет Euronews.

Отмечается, что первые автомобили в Великобритании будут ездить по улицам с водителями-людьми за рулем, однако Waymo, сотрудничая с Министерством транспорта страны и Департаментом транспорта Лондона, надеется внедрить полностью автономные поездки уже в 2026 году.

«Мы продемонстрировали, как ответственно масштабировать полностью автономный сервис по заказу поездок на такси, и с нетерпением ждем возможности распространить преимущества нашей технологии на Великобританию», — заявил в своем обращении соисполнительный директор Waymo Текедра Мавакана.

Беспилотные автомобили должны соответствовать требованиям безопасности и обладать уровнем вождения, сопоставимым с «осторожными и компетентными водителями-людьми», говорится в британском законодательстве.

Новые правила для беспилотных автомобилей могут быть внедрены до 2027 года.

Недавно исследовательская компания IDTechEx опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что ни один сервис роботакси пока не принес прибыли своим владельцам, хотя ожидается, что ситуация изменится по мере расширения их деятельности.

Авторы отчета прогнозируют, что доход от программного обеспечения для роботакси вырастет более чем в 1000 раз в течение следующих 20 лет, достигнув 136 миллиардов долларов США к 2046 году.

