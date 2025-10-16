Практика судів
Американська компанія Waymo запустить у Лондоні сервіс роботаксі

09:54, 16 жовтня 2025
Перші автомобілі Waymo будуть курсувати вулицями Лондона з водіями-людьми.
Американська компанія Waymo запустить у Лондоні сервіс роботаксі
Фото: AP
Американська компанія Waymo, яка є розробником технології безпілотних автомобілів, запустить у Лондоні комерційний сервіс безпілотних таксі, пише Euronews.

Зазначається, що перші автомобілі у Великій Британії будуть курсувати вулицями з водіями-людьми за кермом, але Waymo, співпрацюючи з Міністерством транспорту країни та Департаментом транспорту Лондона, сподівається запровадити повністю автономні поїздки вже у 2026 році.

«Ми продемонстрували, як відповідально масштабувати повністю автономний сервіс на замовлення поїздок на таксі, і з нетерпінням чекаємо на можливість поширити переваги нашої технології на Велику Британію», — заявив у своїй заяві співвиконавчий директор Waymo Текедра Мавакана.

Безпілотні автомобілі повинні відповідати вимогам безпеки та мати рівень водіння як у «обережних та компетентних водіїв-людей», йдеться у британському законодавстві.

Нові правила для безпілотних автомобілів можуть впровадити до 2027 року.

Нещодавно дослідницька компанія IDTechEx опублікувала звіт, у якому дійшла висновку, що жоден сервіс роботаксі ще не приніс прибутку компанії-власнику, хоча очікується, що це зміниться з розширенням їх діяльності.

Автори звіту прогнозують, що дохід від програмного забезпечення для роботаксі зросте більш ніж у 1 000 разів протягом наступних 20 років, досягнувши 136 мільярдів доларів США до 2046 року.

