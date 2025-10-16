Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области после российского обстрела остановили работу объектов газодобычи ДТЭК

09:21, 16 октября 2025
Противник атаковал энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.
В Полтавской области после российского обстрела остановили работу объектов газодобычи ДТЭК
Фото: ДТЭК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские оккупационные войска в ночь на 16 октября атаковали энергетическую инфраструктуру компании «ДТЭК Нафтогаз» дронами и ракетами. Об этом сообщила компания ДТЭК.

Отмечается, что в результате ударов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

В свою очередь, и. о. начальника ОВА Владимир Когут сообщил, что сегодня ночью враг нанес комбинированный ракетный удар по территории Полтавской области.

Он подчеркнул, что под атакой находилась энергетическая инфраструктура.

«В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки», — сказал он.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Сергей Корецкий заявлял, что в течение последней недели российские войска трижды атаковали газовую инфраструктуру Группы Нафтогаз, а 15 октября под обстрел попала одна из теплоэлектроцентралей компании.

«За последние 7 дней Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру. А этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. Враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях», — отмечал Корецкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Полтава газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Судью на улице преследовал гражданин, которого судья приговорила к лишению свободы, но апелляционный суд отменил приговор

Неприятная встреча состоялась прямо на пешеходном переходе – судья обратилась в Высший совет правосудия в связи с угрозами от бывшего обвиняемого.

Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации – результаты первого этапа конкурса

Действующий руководитель ГСА Максим Пампура продемонстрировал, что знает законодательство лучше других кандидатов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду