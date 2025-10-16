В Полтавской области после российского обстрела остановили работу объектов газодобычи ДТЭК

Противник атаковал энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.

Фото: ДТЭК

Российские оккупационные войска в ночь на 16 октября атаковали энергетическую инфраструктуру компании «ДТЭК Нафтогаз» дронами и ракетами. Об этом сообщила компания ДТЭК.

Отмечается, что в результате ударов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

В свою очередь, и. о. начальника ОВА Владимир Когут сообщил, что сегодня ночью враг нанес комбинированный ракетный удар по территории Полтавской области.

Он подчеркнул, что под атакой находилась энергетическая инфраструктура.

«В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки», — сказал он.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Сергей Корецкий заявлял, что в течение последней недели российские войска трижды атаковали газовую инфраструктуру Группы Нафтогаз, а 15 октября под обстрел попала одна из теплоэлектроцентралей компании.

«За последние 7 дней Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру. А этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. Враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях», — отмечал Корецкий.

