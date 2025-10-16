Практика судів
На Полтавщині після російського обстрілу зупинили роботу обʼєктів газовидобутку ДТЕК

09:21, 16 жовтня 2025
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру дронами і ракетами.
На Полтавщині після російського обстрілу зупинили роботу обʼєктів газовидобутку ДТЕК
Фото: ДТЕК
Російську окупаційні війська у ніч проти 16 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами й ракетами. Про це повідомила компанія ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок ударів роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

У свою чергу, т. в. о. начальника ОВА Володимир Когут повідомив, що сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області.

Він підкреслив, що під атакою була енергетична інфраструктура.

«Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя обійшлося без постраждалих. Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», - сказав він.

Нагадаємо, раніше  голова Нафтогазу Сергій Корецький заявляв, що протягом останнього тижня російські війська тричі атакували газову інфраструктуру Групи Нафтогаз, а 15 жовтня під обстріл потрапила одна з теплоелектроцентралей компанії.

«За останні 7 днів росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Група Нафтогаз. Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині», – зазначав Корецький.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

