На Полтавщині після російського обстрілу зупинили роботу обʼєктів газовидобутку ДТЕК

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру дронами і ракетами.

Фото: ДТЕК

Російську окупаційні війська у ніч проти 16 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами й ракетами. Про це повідомила компанія ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок ударів роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

У свою чергу, т. в. о. начальника ОВА Володимир Когут повідомив, що сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області.

Він підкреслив, що під атакою була енергетична інфраструктура.

«Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя обійшлося без постраждалих. Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Нафтогазу Сергій Корецький заявляв, що протягом останнього тижня російські війська тричі атакували газову інфраструктуру Групи Нафтогаз, а 15 жовтня під обстріл потрапила одна з теплоелектроцентралей компанії.

«За останні 7 днів росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Група Нафтогаз. Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині», – зазначав Корецький.

